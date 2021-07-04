До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) знеструмлено 24 населених пункти.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Так, у Донецькій області залишаються без електропостачання 14 населених пунктів, у Луганській – 10.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Погода в Україні 4 липня

У багатьох областях України очікуються зливи, місцями - грози. Найтепліше буде в центрі та на сході країни, на заході - до +21°...+24°.

У західних областях очікуються зливи, у Львівській та Волинській - невеликі дощі. Протягом дня повітря максимально прогріється до + 24°.

На півночі України буде тепліше, до + 26°. Опади очікуються в Київській, Сумській та Чернігівській областях.

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Автор: Світлана Закелова