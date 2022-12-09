Яскрава вогненна куля з космосу згоріла в небі над префектурою Ібаракі.

Яскрава вогненна куля згоріла в небі над префектурою Ібаракі в Японії. Момент був зафіксований відразу декількома камерами відеоспостереження.

Як повідомляє The Watchers, метеор мчав по небу зі швидкістю 17,4 км/ч. Його видиме падіння тривало близько 5 секунд.

Польоти метеорів, які змогли потрапити на відео

Як повідомляв УНІАН раніше, в жовтні в США засікли падіння яскравої вогненної кулі з космосу. Падіння боліда, яскравість якого була більше яскравості Венери, тривало всього пару секунд, проте вчені отримали майже півтори сотні повідомлень від очевидців.

Відео дня

У вересні в небі над Європою згоріла вогненна куля з космосу. Момент також потрапив у поле зору кількох камер. Вчені припускають, що це було космічне сміття.

А влітку в США ймовірно впав метеорит, бо очевидці чули звук удару.

Вас також можуть зацікавити новини: