Третє за величиною озеро Угорщини зникає на очах через одну ключову помилку

Рівень води впав і продовжує знижуватись щодня.

Угорське озеро Веленце, третє за величиною в країні, цього літа може досягти рекордно низького рівня води, повідомляє Reuters.

Воно розташоване лише за 40 кілометрів на захід від Будапешта і давно вважається одним із найпопулярніших місць відпочинку для жителів угорської столиці.

Нещодавно на березі можна було побачити дітей, які гралися на новоутворених піщаних мілинах, що простягнулися далеко за межі звичної берегової лінії. Тим часом човни для прокату стояли біля пірсів, які тепер опинилися далеко від води та фактично на сухому піску.

Відео дня

За даними Національного генерального управління водного господарства Угорщини, у середу рівень води в районі міста Агард становив лише 56 сантиметрів. Це всього на три сантиметри вище за історичний мінімум у 53 сантиметри, зафіксований у 2022 році, коли країна пережила масштабну посуху. Для порівняння: на початку 2026 року рівень води тримався на позначці близько 80 сантиметрів.

Фахівці попереджають, що за відсутності значних опадів озеро може втрачати до пів сантиметра води щодня. За такого сценарію наприкінці літа рівень води може впасти до критичних 30 сантиметрів.

За словами представника Асоціації великих озер Тібора Хораньї, історичний мінімум може бути побитий уже найближчими днями.

Причина не лише у зміні клімату. Експерт вважає, що нинішня ситуація є наслідком не тільки глобального потепління, а й десятиліть неефективного управління водними ресурсами. Зокрема, проблему поглибило осушення водно-болотних угідь для потреб сільського господарства, що порушило природний баланс у регіоні та зменшило здатність території утримувати воду.

Міління озера вже позначається на місцевому бізнесі. Інструктор із вітрильного спорту Петер Санісло повідомив, що змушений переносити частину своєї діяльності на озеро Балатон.

За його словами, більшість охочих навчатися керування вітрильниками обирали саме Веленце через його близькість до Будапешта. Тепер же клієнтам доводиться долати значно більшу відстань до Балатону.

Влада обіцяє шукати рішення

Минулого тижня міністр довкілля Угорщини Ласло Гайдош провів зустріч із представниками громадських організацій, місцевої влади та експертами з водного господарства, щоб обговорити майбутнє озера.

За словами міністра, уряд планує покращити якість води, реалізувати довгострокові заходи з її поповнення та відновити природне середовище вздовж берегової лінії.

Втім, мер міста Гардонь Арпад Пал Етвеш визнає, що швидкого вирішення проблеми не існує.

"Нам доведеться навчитися жити в нових умовах. Якщо клімат змінюється, ми також повинні змінюватися", – наголосив він.

На думку місцевої влади, пошук ефективного способу відновлення водних ресурсів озера Веленце потребуватиме часу та комплексного підходу.

Екологія України

Нагадаємо, за словами дослідників, кліматичні зміни вже суттєво впливають на водні ресурси України та можуть призвести до серйозних екологічних проблем у найближчі десятиліття. У зоні ризику – південні регіони країни, де прогнозується скорочення водного стоку. Ця тенденція може спричинити труднощі з водопостачанням і поставити під загрозу існування невеликих річок.

Вас також можуть зацікавити новини: