З Тихого океану насувається потужний погодний катаклізм, що вплине на всю планету, - вчені

Очікується більше захворювань, пов’язаних зі спекою, та поширення інфекційних хвороб.

Світ має готуватися до зростання кількості екстремальних погодних явищ і хвиль спеки, оскільки цього року може розвинутися надзвичайно потужне погодне явище Ель-Ніньйо. Як пише Politico, про це попередила Всесвітня метеорологічна організація ООН (ВМО).

ВМО заявила, що існує 80-відсоткова ймовірність формування Ель-Ніньйо – теплої фази природного кліматичного циклу в Тихому океані – у період між червнем і серпнем, а також 90-відсоткова ймовірність його настання до листопада.

Повернення Ель-Ніньйо означає тимчасове підвищення глобальних температур додатково до потепління, спричиненого діяльністю людини. Це явище також порушує режим опадів у всьому світі: зазвичай воно спричиняє інтенсивні зливи та повені в одних регіонах і посухи – в інших.

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"Умови Ель-Ніньйо підливають олії у вогонь світу, що нагрівається", – заявив у вівторок вранці генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. За його словами, світ "має розглядати це як термінове кліматичне попередження".

Очікуваний вплив явища на сільське господарство, постачання гідроенергії та попит на електроенергію для охолодження, ймовірно, ще більше посилить навантаження на світові продовольчі та енергетичні системи. Це відбувається в той час, коли багато країн уже стикаються з дефіцитом добрив і пального через блокаду Ормузької протоки.

"Екстремальна спека сама по собі вже є однією з найсмертоносніших кліматичних загроз, з якими ми стикаємося. Ель-Ніньйо може в середньому посилити цю небезпеку", – заявила генеральний секретар ВМО Селесте Сауло на пресконференції.

"Більше захворювань, пов’язаних зі спекою, ширше поширення хвороб, що передаються переносниками, зростання тиску на системи продовольчого та водного забезпечення, а також громади, які й так перебувають у складному становищі, будуть ще більше витіснені за межі своїх можливостей", – додала вона.

Масштаб впливу залежить від сили Ель-Ніньйо. І є ознаки того, що нинішнє явище може бути значним – його часто називають "супер"-Ель-Ніньйо, хоча ВМО цього терміна не використовує.

Ель-Ніньйо вважається дуже сильним, якщо температура поверхні моря у відповідному регіоні Тихого океану підвищується більш ніж на 2°C на піку. У XXI столітті це сталося лише під час Ель-Ніньйо 2015–2016 років.

Кілька прогнозів, зокрема Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, свідчать, що майбутнє Ель-Ніньйо може не лише досягти 2°C, але й перевищити цей поріг.

Попереднє Ель-Ніньйо 2023 року стало одним із п’яти найсильніших за всю історію спостережень і сприяло тому, що 2024 рік став найспекотнішим у світі. Експерти ВМО вже минулого тижня попередили, що наступне таке явище може призвести до того, що 2027 рік знову поб’є температурні рекорди.

Втім, у вівторок ВМО наголосила, що сила та пік цього Ель-Ніньйо наразі залишаються невизначеними.

"Ми будемо говорити про помірне або сильне явище, коли будемо впевнені в цьому. Є моделі, які не дають жодних ознак сильного Ель-Ніньйо, тоді як інші – навпаки", - сказала Сауло.

Хоча Ель-Ніньйо зазвичай підвищує глобальні температури, причому найсильніший ефект спостерігається в рік після його виникнення, регіональні наслідки відрізняються. Для Європи їх важко передбачити через віддаленість від Тихого океану.

У південних регіонах США, а також у частинах Південної Америки, на у східній Африці та в Центральній Азії явище приносить більше опадів, що підвищує ризик повеней і зсувів, зазначає ВМО. Натомість Австралія, інші частини Латинської Америки, Кариби, Південна Азія та Індонезія часто стикаються з більш посушливими умовами.

Втім, за словами Сауло, якщо країни підготуються належним чином і матимуть системи раннього попередження, "Ель-Ніньйо не обов’язково має стати рецептом катастрофи".

Новини екології

Нагадаємо, за словами науковців, Амазонка перебуває за крок від екологічної прірви. Вони попереджають, що найбільший у світі тропічний ліс, який називають "легенями планети", може почати перетворюватися на суху савану вже у 2040 році.

Стабільність підриває подальша вирубка лісів та, за словами дослідників, це буде не лише катастрофою для регіону, а й може мати далекосяжні наслідки для всієї планети. Адже на тлі вирубки дерев незворотні зміни почнуться вже при підвищенні температури на 1,5-1,9 градуса Цельсія.

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