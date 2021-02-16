За добу в Україні випало 30 сантиметрів снігу, температура впала до -19°
Місцями спостерігається ожеледиця.
Сьогодні, 16 лютого, місцями невеликий сніг Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській та Чернівецькій областях, на решті території без опадів.
Про це повідомляє Укравтодор.
До -26°: синоптики прогнозують українцям ще кілька днів сильних морозів
"За минулу добу приріст снігового покрову в областях, де спостерігався сніг, становить 2-7 см, у Кіровоградській області до 30 см", - йдеться у повідомленні.
Температура повітря тримається на рівні -5°...-19°.
Стан покриття на дорогах державного значення в більшості регіонів країни засніжений, у Дніпропетровській області місцями ожеледиця, у Херсонській – накати.
На перевальних ділянках доріг без опадів, лише невеликий сніг на Яблуницькому та Вишківському перевалах. Покриття доріг переважно мокре.Температура повітря -2°...-15°.
Прогноз погоди в Україні на 16 лютого: дані Погоди УНІАН
У вівторок, 16 лютого, снігопади по всій Україні припиняться і практично у всіх областях визирне сонце. Температура вночі впаде до -23°, а вдень до -7°...-14°.
У Києві буде сонячно, температура повітря вночі -19°, вдень -11°.
У Львові у вівторок буде хмарно з проясненнями, вночі -9°, вдень -4°.
В Одесі 16 лютого - сонячно, температура вночі -13°, вдень -7°.
- Вінниця-8°... -17°
- Дніпро-6°... -17°
- Донецьк-6°... -16°
- Житомир-7°... -15°
- Запоріжжя-6°... -16°
- Івано-Франківськ-5°... -13°
- Київ-10°... -18°
- Кропивницький-10°... -20°
- Луганськ-7°... -15°
- Луцьк-5°... -10°
- Львів-5°... -9°
- Миколаїв-6°... -14°
- Одеса-6°... -13°
- Полтава-9°... -19°
- Рівне-7°... -13°
- Сімферополь-5°... -15°
- Суми-13°... -22°
- Тернопіль-6°... -13°
- Харків-9°... -19°
- Херсон-4°... -14°
- Хмельницький-7°... -14°
- Черкаси-13°... -25°
- Чернігів-12°... -18°
- Чернівці-4°... -12°