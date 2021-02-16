За добу в Україні випало 30 сантиметрів снігу, температура впала до -19°

Місцями спостерігається ожеледиця.

В Україні продовжується зимова погода / Фото REUTERS

Сьогодні, 16 лютого, місцями невеликий сніг Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській та Чернівецькій областях, на решті території без опадів.

Про це повідомляє Укравтодор.

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"За минулу добу приріст снігового покрову в областях, де спостерігався сніг, становить 2-7 см, у Кіровоградській області до 30 см", - йдеться у повідомленні.

Температура повітря тримається на рівні -5°...-19°.

Стан покриття на дорогах державного значення в більшості регіонів країни засніжений, у Дніпропетровській області місцями ожеледиця, у Херсонській – накати.

На перевальних ділянках доріг без опадів, лише невеликий сніг на Яблуницькому та Вишківському перевалах. Покриття доріг переважно мокре.Температура повітря -2°...-15°.

Прогноз погоди в Україні на 16 лютого: дані Погоди УНІАН

У вівторок, 16 лютого, снігопади по всій Україні припиняться і практично у всіх областях визирне сонце. Температура вночі впаде до -23°, а вдень до -7°...-14°.

У Києві буде сонячно, температура повітря вночі -19°, вдень -11°.

У Львові у вівторок буде хмарно з проясненнями, вночі -9°, вдень -4°.

В Одесі 16 лютого - сонячно, температура вночі -13°, вдень -7°.