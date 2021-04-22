На початку травня будуть дощі й заморозки, але наприкінці місяця в Україну прийде справжня спека.

Цього року весна наступає пізно, однак на православний Великдень, 2 травня, буде тепла погода.

Про це в коментарі ТСН розповів народний синоптик Леонід Горбань.

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Він пояснює таку холодну пору, зокрема й повільний ріст рослин, впливом Сатурна.

«Весна така і повинна бути цього року. 2021 рік під управлінням Сатурна, роки Сатурна все перевертають, у весну вносять зиму. Весна холодна, дерева розпускаються пізно, трава повільно росте. Додатково до цього ще й Великдень цього року пізно, 2 травня. Природна закономірність, що до Великодня ніколи немає тепла», – сказав Горбань.

Погода на травень

На початку травня будуть дощі й заморозки, але наприкінці місяця прийде справжня спека.

«1-2 травня буде тепло, 3 травня очікується дощ, а від 4 травня до України прийде похолодання з заморозками, яке триматиметься до 7 числа. У період від 8 до 11 травня буде тепло, але похмуро, 12-21 травня – ясно і тепло, 22-23 травня – дощі та наприкінці місяця – спека, в останній день місяця, 30 травня, йтиме дощ", – поділився Горбань.

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Автор: Яна Ставська