Підземні поштовхи зафіксували на Тернопільщіні.

У четвер, 6 березня, в Україні стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

"Тернопільська область, зареєстрований землетрус інтенсивністю 2 бали", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підземні поштовхи сталися о 18:27. Магнітуда землетрусу за шкалою Ріхтера склала 2,6, а розрахункова інтенсивність в джерелі - 2 бали.

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"Землетруси такої інтенсивності реєструються лише сейсмічними приладами. Відчуватися можуть окремими людьми, що знаходяться в стані повного спокою на верхніх поверхах багатоповерхівок", - пояснили фахівці.

Землетрус на Полтавщині - подробиці

На початку лютого на Полтавщині стався землетрус.

За офіційними даними, підземні поштовхи магнітудою 3,67 сталися о 18:21 між Полтавою та Решетилівкою. Джерело сейсмічної активності знаходилося на глибині 3 км.

Землетрус не спричинив руйнувань чи інших негативних наслідків, звернень до рятувальників не надходило, але багато людей його відчули. Жителі регіону повідомляли, що у багатоповерхових будинках тремтіли меблі.

Згідно з класифікацією, поштовхи такої сили належать до категорії відчутних. Про коливання землі ще до офіційного підтвердження від ДСНС писали місцеві ЗМІ.

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