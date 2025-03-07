У четвер, 6 березня, в Україні стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
"Тернопільська область, зареєстрований землетрус інтенсивністю 2 бали", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, підземні поштовхи сталися о 18:27. Магнітуда землетрусу за шкалою Ріхтера склала 2,6, а розрахункова інтенсивність в джерелі - 2 бали.
"Землетруси такої інтенсивності реєструються лише сейсмічними приладами. Відчуватися можуть окремими людьми, що знаходяться в стані повного спокою на верхніх поверхах багатоповерхівок", - пояснили фахівці.
Землетрус на Полтавщині - подробиці
На початку лютого на Полтавщині стався землетрус.
За офіційними даними, підземні поштовхи магнітудою 3,67 сталися о 18:21 між Полтавою та Решетилівкою. Джерело сейсмічної активності знаходилося на глибині 3 км.
Землетрус не спричинив руйнувань чи інших негативних наслідків, звернень до рятувальників не надходило, але багато людей його відчули. Жителі регіону повідомляли, що у багатоповерхових будинках тремтіли меблі.
Згідно з класифікацією, поштовхи такої сили належать до категорії відчутних. Про коливання землі ще до офіційного підтвердження від ДСНС писали місцеві ЗМІ.