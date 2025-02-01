Поштовхи відчули мешканці багатоповерхових будинків.

На Полтавщині, де досі розбирають завали на місці російського ракетного удару по багатоповерхівці, стався землетрус. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"О 18.21 між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було.

Відео дня

За класифікацією землетрусів 3,67 бали за шкалою Ріхтера відноситься до категорії сильно відчутних. І справді, ще до появи офіційного підтверження від ДСНС про факт землетрусу на Полтавщині повідомляли місцеві ЗМІ.

"Місцеві жителі розповіли, що, зокрема, у багатоповерхівках були відчутні дрижання меблів", - пише "Суспільне Полтава".

Землетруси в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, землетруси малої інтенсивності реєструються в Україні досить часто. Так, 23 жовтня минулого року у Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 3,1. Поштовхи були зареєстровані на глибині 3 км. Джерело землетрусу знаходилося в районі селища Ломачинці Дністровського району Чернівецької області.

А 8 жовтня стався землетрус у Дніпропетровській області. Поштовхи магнітудою 3,3 зафіксували в Криворізькому районі області.

Вас також можуть зацікавити новини: