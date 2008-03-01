У Сєверодонецьку розпочався скандальний з`їзд

У Сєверодонецьку розпочався другий з`їзд депутатів рад усіх рівнів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до порядку денного делегати з`їзду мають намір розглянути чотири питання. Зокрема, перше – про порушення прав місцевого і регіонального самоврядування. Друге – про системні порушення прав російськомовного населення України. Третє – про фальсифікацію і перегляд історичного минулого України. Четверте – про економічні і суспільно-політичні наслідки вступу України до НАТО.

У роботі з`їзду беруть участь 3647 депутатів рад різних рівнів з усіх регіонів України. Також на з`їзді реєструвалося 159 народних депутатів. Крім того, на з`їзд прибула делегація Держдуми Росії на чолі з Костянтином ЗАТУЛІНИМ. На з`їзді присутні також делегації ряду посольств різних країн.

У з`їзді бере участь делегація Партії регіонів на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, а також лідер Комуністичної партії Петро СИМОНЕНКО і один із лідерів КПУ Адам МАРТИНЮК.