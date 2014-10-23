У Донецьку бойовики тримають більше ста людей у підвалах заводу ізоляційних матеріалів
21:03, 23 жовтня 2014Політика
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Більше ста людей перебувають у підвалах заводу ізоляційних матеріалів, на території якого чотири роки функціонував арт-центр «Ізоляція» у Донецьку.
REUTERS
Про це в ефірі Радіо Свобода заявила засновниця фонду Любов Михайлова.
За її словами, захоплення центру могло бути пов’язане із двома факторами – нестандартний «голос Донбасу», який звучав на території«Ізоляції», та більш практичний – велика територія заводу, яка є зручною для цілей сепаратистів, повідомляє Радіо Свобода.
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У червні озброєні проросійські бойовики захопили центр сучасного мистецтва «Ізоляція». Очолював захоплення політтехнолог Роман Лягін, який називає себе головою центрвиборчкому угруповання «ДНР», яке в Україні визнане терористичним.
Наразі арт-центр працює у Києві.
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