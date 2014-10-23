Порошенко звинуватив силовиків у сприянні контрабанді

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на нараді з представниками силових структур в Одесі.

«Я заявляю: діє організована злочинна група», - відзначив президент.

Він висунув вимогу, щоб у зв`язку з цим Служба безпеки України і управління «К» вжило відповідних заходів.

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Про це Порошенко сказав після того, як перший заступник голови СБУ — начальник головного управління боротьби з корупцією і організованою злочинністю Центрального управління СБУ Юрій Артюхов заявив, що управлінню СБУ в Одеській області не вистачає людських ресурсів для вирішень проблеми контрабанди з Придністров`я.

Зокрема, Артюхов заявив, що вантажопотік з боку України на територію Придністров`я «продовжує йти, а виходу фактично не має».

Порошенко заявив, що 200 км кордону з придністровською ділянкою оснащено системою управління кордоном, є «повна можливість закрити «зеленку».

«Єдине, коли вони перетинають кордон, це коли прикордонники відкривають за хабар кордон. Без митного контролю, у змові з митниками. І відеокамери це чітко фіксують, тільки нікому ці кадри дивитися. Цей час закінчився. Ці всі схеми – секрет Полішинеля. І не думайте, що у президента до цього не дійшли руки», - сказав Порошенко.

Він також відзначив, що, коли на кордоні з Придністров`ям якось перекривають контрабанду сигарет, вона заходить через порт «Жовтневий».

«Назви кораблів у президента є, а у вас немає», - сказав Порошенко.