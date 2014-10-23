Не існує держави ПМР, є лише придністровська ділянка кордону - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на нараді з представниками силових структур в Одесі після того, як начальник головного управління по боротьбі з корупцією й організованою злочинністю Центрального управління СБУ Юрій Артюхов, звітуючи про ситуацію щодо боротьби з контрабандою, вжив назву ПМР без визначення "невизнана".

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«Я хотів би звернути вашу увагу, оскільки у нас тут камери (телебачення - УНІАН), – такої держави, як ПМР, у нас немає. Використовувати це визначення зараз, на камери, – політична помилка. Ця ділянка кордону називається придністровська ділянка українсько-молдавського кордону. Я думаю, вам це знати корисно», - сказав Порошенко.

Довідка УНІАН. Незадовго до розпаду СРСР, 2 вересня 1990 року, п'ять розташованих на лівому березі Дністра районів Молдови оголосили про створення Придністровської союзної республіки у складі СРСР, а потім - незалежної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) із центром у Тирасполі. При цьому місто Бендери й декілька прилеглих до нього правобережних сіл висловилися за входження до складу ПМР. Причиною для такого кроку послужили заяви націоналістично налаштованих радикалів у Кишиневі про вихід Молдавії з СРСР і можливість її приєднання до Румунії.

Влада Молдови не погодилася з рішенням придністровських депутатів і спробувала вирішити проблему, ввівши війська в невизнану республіку. В березні 1992 року в Придністров'ї почався озброєний конфлікт, який тривав кілька місяців, до середини липня. В результаті Кишинів втратив контроль над лівобережними районами й Придністров'я стало фактично непідконтрольною Кишиневу територією, з всіма атрибутами державності, включаючи власну валюту.

Міжнародного визнання Тирасполь не отримав, але активно цього добивається. Молдова пропонує придністровцям автономію в складі єдиної держави.