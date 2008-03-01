Дочка Кучми купила будинок в Кенінгстоні за рекордну для Британії ціну

У Британії встановлений новий рекорд ціни за нерухомість. Як повідомляє Газета.Ru з посиланням на газету The Evening Standard, за 80 млн. фунтів стерлінгів був проданий п`ятиповерховий особняк у Кенінгстоні. За відомостями газети, його покупцем стала бізнесмен Олена ФРАНЧУК – друг співака Елтона ДЖОНА і дочка екс-президента України Леоніда КУЧМИ.

На даний час вікторіанська вілла, де був зроблений ремонт, ще не готова до заселення. Протягом останніх 18 місяців будівельники встановлюють там підземний басейн, сауну і обладнують кінотеатр. Як очікується, ремонт в особняку буде завершений у квітні.

Раніше рекорд ціни належав сталеливарному магнатові Лакшмі МІТТАЛУ, який купив особняк у Кенінгстоні за 67 млн. фунтів стерлінгів.