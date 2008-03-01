Тимошенко підозрює, що кризу влаштували “демократичні тіньовики”

Прем’єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що парламентську кризу на самої справі організували “демократичні тіньовики” для переформатування коаліції.

Таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила у інтерв’ю щотижневику “Дзеркало тижня” (№8 від 1-7 березня 2008 року).

“Не треба плекати ілюзій, що цю кризу спричинила й підтримує тільки Партія регіонів. Це не так. Безумовно, для них опозиція - це в’язниця, каторга і заслання водночас, вони не знають, що робити в цій опозиції. Думаю, для Партії регіонів засідання тіньового уряду - це жахлива мука: приймаєш постанови, а нічого не наварюєш. Хто ж це витримає? Не було б НАТО, вони б виступали за вихід із УЄФА чи за поновлення Варшавського договору. Однак справжні творці і продовжувачі парламентської кризи - це демократичні тіньовики, які в боротьбі за владу, що вислизає з рук, панічно торпедують демократичну коаліцію і демократичний уряд, непристойно мріють про відставку уряду, переформатування демократичної коаліції на корумповану широку”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, “демократичні тіньовики” озвучують парламентську кризу як головний аргумент для такої чергової повномасштабної зради демократичної команди. “Наївні, вони думають, що ці інтриги - велика таємниця для світу, для суспільства, для політиків та аналітиків. І недалекі - вони думають, що пропозиції про створення широкої коаліції, які вони щодня й нав’язливо азбукою Морзе посилають своїм опонентам-антинатовцям, нікому не відомі. Порожня метушня. Ці люди вже неодноразово ламали свої політичні молочні зуби, вимагаючи зруйнувати демократичні сили у власній країні. І тільки хронічна аберація зору не дає їм чітко побачити, що в тій пустій боротьбі за владу, а не за принципи, вони вже давно стали політичними аутсайдерами у світі, у країні й навіть у своїй команді”, - додала прем’єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що попри все, цього разу демократична команда сильніша, ніж будь-коли. “Криза у Верховній Раді найближчими днями завершиться. Парламент перейде до плідної праці над новою Конституцією і до значимих для країни законів”, - прогнозує глава уряду.