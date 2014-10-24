Під час обстрілу бойовиками населеного пункту Березове поранені 4 військових

Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці в соцмережі. "Вночі неконтрольовані збройні формування з мінометів обстріляли наші позиції в районі Дебальцевого та населених пунктів, що межують з ним", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБойовики обстріляли Новотроїцьке поблизу Маріуполя

В прес-центрі АТО повідомили, що напередодні, під час планової перевірки автотранспорту на блокпосту неподалік населеного пункту Березове, під мінометний обстріл потрапили українські військовослужбовці. "Внаслідок вогневого нальоту чотирьох з них поранено. Постраждалим надана медична допомога, проведена їх евакуація у медичні заклади", - говориться в повідомленні.

"О третій ночі бойовики намагались штурмувати цей блокпост. Злагодженими діями наших військовослужбовців атака була відбита. Втрати бойовиків за добу складають до чотирьох осіб", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі уточнили, що обстановка на півдні зони АТО та в донецькому аеропорту під контролем сил АТО.