У Кабміні планують удосконалити порядок набуття статусу учасника АТО

Про це Міністр юстиції України Павло Петренко сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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«Зараз ми розробляємо відповідні пропозиції Кабміну щодо удосконалення порядку визначення і набуття статусу учасника бойових дій для тих осіб, які перебували в зоні АТО. Я думаю, що він буде розглянутий і прийнятий на найближчому засіданні уряду на наступному тижні», - зазначив Петренко.

Міністр нагадав, що Державна служба з питань ветеранів-учасників АТО є тим органом, яка видає посвідчення. За його словами, Кабмін ініціюватиме, «щоб при цій службі була створена громадська рада і щоб питання надання статусу проходило максимально публічно в межах тої інформації, яка може бути розглянута на публічних засіданнях».

За словами Петренка, «цій службі та громадській раді треба буде особливу увагу звернути на тих осіб, які поїхали у зону АТО після 16 вересня, коли набув чинності закон, і на їхні посади, якщо це високопосадовці».

Як сказав міністр юстиції, «якщо ми зараз зробимо дуже бюрократизовані положення щодо отримання статусу, а вони будуть на всіх розповсюджуватись, ми не можемо виокремити якусь категорію для всіх наших бійців, які знаходяться в зоні АТО, ми тоді створимо проблеми для великої маси людей, які дійсно заслужили своїми діями цей статус».

«Навіть якщо хтось буде пробувати з тієї маленької категорії осіб, які потрапляють під люстрацію, якимось чином отримати статус учасника АТО, це буде менше зло, ніж ми обмежимо наших бійців, солдат, добровольців в отриманні цього статусу», - переконаний Петренко.