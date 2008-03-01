Тимошенко припинила оформлення газу за контрактами «УкрГазЕнерго» (доповнена)

Україна з 1 березня припиняє митне оформлення поставок газу за контрактами УкрГазЕнерго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«З 1 березня ми займаємо чітку позицію – ніякого розмитнення на «УкрГазЕнерго» не буде. І для цього буде рішення уряду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що домовленості, досягнуті 12 лютого президентами України та Росії Віктором ЮЩЕНКОМ і Володимиром ПУТІНИМ, не виконуються.

«Президенти домовилися, що з 1 січня три місяці газ надходить напряму НАК «Нафтогаз України», без «УкрГазЕнерго». На жаль, на сьогоднішній день ці домовленості порушені», - додала вона.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО розраховує, що сторони повернуться до виконання домовленостей двох президентів. «І в березні, квітні й травні - це будуть три місяці, коли газ надходитиме напряму на НАК «Нафтогаз України», а далі (починаючи з червня 2008 – УНІАН) без будь-яких посередників від РАТ «Газпром» «Нафтогазу», - підкреслила глава уряду.

Прем`єр-міністр також висловила жаль, що корупційна схема поставок природного газу до України «кришується на найвищому рівні». «Й до тих пір, поки ми не знімемо ці “криші”, які не дають можливості подолати корупцію в газовій сфері, у нас і далі під тиском примушуватимуть уряд розмитнювати газ на «УкрГазЕнерго», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) є ексклюзивним постачальником газу до України, реалізовуючи його українським споживачам через ЗАТ "УкрГазЕнерго".

50% RosUkrEnergo належить російському газовому монополісту ВАТ "Газпром", 45% – українському бізнесмену Дмитру ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСІНУ.

ЗАТ "УкрГазЕнерго" створено компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК "Нафтогаз України" весною 2006 року. З квітня 2006 року компанія є основним імпортером природного газу до України, який купує у RosUkrEnergo