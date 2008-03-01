Тимошенко розказала, як її катували та пресували

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє від сьогодні регулярно оприлюднювати інформацію про тиск, який здійснюється на уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«З 1 березня я повідомлятиму про кожен крок щодо тиску на уряд, і буду цей тиск чітко диференціювати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, прем`єр-міністр відмовилася уточнити, хто або які органи державного управління чинять тиск на уряд. «Єдність демократичної коаліції – понад усе. Це, до речі, моя щира упевненість», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 березня, прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд змусили розрахуватися по боргах за постачання газу минулого року. «Уряд змусили практично силою, тиском, шантажем розрахуватися за корупційними моделями минулого року - за жовтень, листопад, грудень, коли БОЙКО і вся компанія, яка пов`язана з “РосУкрЕнерго” і “УкрГазЕнерго”, вивела практично гроші і не розрахувалася за газ, і уряд всі ресурси країни, і бюджет поставили на служіння покриття цих корупційних схем і корупційних моделей», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що уряд був проти розрахунку за корупційними схемами. «Я думаю, що ви бачили, як щодня уряд катували і вимушували бюджетними коштами платити за газ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.