Янукович обіцяв глибоке розчарування своїм опонентам

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про спроби зірвати проведення з`їзду в Сєверодонецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час свого виступу перед делегатами з`їзду депутатів рад усіх рівнів у Сєверодонецьку.

«У яких складних умовах готувався з`їзд, ви всі знаєте. З метою зірвати його проведення використовувалися навіть силові структури, хоча їхнє завдання полягає якраз у протилежному: стояти на захисті закону, незалежно від того, яка партія перебуває при владі, а яка - в опозиції», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів заявив, що також робилися спроби «пов`язати» проведення з`їзду з проголошенням незалежності Косово. «І це при тому, що наша позиція з даного питання, на відміну від офіційних властей, задекларована чітко й однозначно. Ми вважаємо, що шляхом визнання незалежності краю зроблений крок на шляху підриву основ європейської безпеки – Гельсінського акту. Проте, всі ті, хто бажав би почути з трибуни з`їзду якісь антиконституційні заклики - будуть глибоко розчаровані», - додав він.