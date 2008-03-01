Тимошенко заявляє про рекордні збори податків

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про те, що в 2008 році Державна митна служба демонструє рекордні показники зі збору податків у рамках виконання програми «Контрабанда – стоп!».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні на прес-конференції.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що в лютому митна служба зібрала 3,762 млрд. грн. податків, що в 2 рази більше показників лютого 2007 року, при чому, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в лютому поставки імпорту до України скоротилися на 26%. За словами прем`єра, досягти таких показників вдалося за рахунок руйнування корупційних схем.

«Я думаю, що таких рекордів ще жодна країна не ставила – в два рази збільшення надходжень від податків на митниці за рахунок зупинки контрабанди», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що щодня на митниці відстежуються всі платежі, які пов`язані з детінізацією її роботи. Вона повідомила, що щоденні надходження на митниці збільшилися на 80%. І це означає, що якщо ми й надалі з такою динамікою йтимемо, то ми можемо замість 345 млн. грн. на день одержувати до 500 млн. грн. на день.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що в січні-лютому за час роботи нового керівника Держмитслужби Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО до бюджету від митниці надійшло 5,3 млрд. грн. «Це просто відродження митниці – поява чесних прозорих потоків на кордонах, це практично нова якість роботи митниці», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО. Вона також повідомила, що в світі склалася традиція, коли третину доходів до бюджету дає митниця, а дві третини податкова служба. А в Україні склалася ситуація, що в лютому митна служба поставила «абсолютний рекорд» і перерахувала до бюджету коштів більше, ніж податкова. «Це говорить про те, який колосальний потік контрабанди існував на кордоні», - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що в лютому митниця направила до бюджету 7,603 млрд. грн. і в наступних місяцях планується вийти до 10 млрд. грн.