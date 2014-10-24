З полону звільнили 5 бійців батальйону "Донбас" - Порошенко
17:10, 24 жовтня 2014Політика
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Про це президент повідомив у своєму Twitter.
З полону звільнили 5 військових із батальйону "Донбас" / facebook.com/dostali.hvatit
Президент України Петро Порошенко повідомив про звільнення з полону 5 військовослужбовців з батальйону "Донбас".
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Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Щойно звільнили з полону 5 військових з батальйону "Донбас". Слава Україні!", - написав президент.
Щойно звільнили з полону 5 військових з батальйону "Донбас". Слава Україні!
— Петро Порошенко (@poroshenko) October 24, 2014
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