З полону звільнили 5 бійців батальйону "Донбас" - Порошенко

Президент України Петро Порошенко повідомив про звільнення з полону 5 військовослужбовців з батальйону "Донбас".

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Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Щойно звільнили з полону 5 військових з батальйону "Донбас". Слава Україні!", - написав президент.