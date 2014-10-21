З полону звільнили більше 800 заручників

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила уповноважений президента України з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

Загалом, за її даними, до списку Міжвідомчого центру допомоги громадянам у питаннях звільнення полонених, заручників та пошуку зниклих безвісти при СБУ внесено близько 2 тис. 500 осіб.

“Міжвідомчий центр СБУ займається складанням списків заручників і тих, хто зник безвісти, а також питаннями обміну. На цей час у список міжвідомчого центру було внесено близько 2500 осіб, які зникли безвісти або перебувають у заручниках», - сказала вона, підкресливши, що на сьогодні звільнити вдалося 822 особи.

«На жаль, останнім часом не так просто йдуть ці переговори. Але наша влада, Служба безпеки і люди, які займаються цими питаннями, докладають максимальних зусиль для того, щоб процес обміну пришвидшити. Мінські угоди передбачали, що усі заручники будуть звільнені протягом 10 днів”, - зазначила Геращенко.

За її словами, представники влади майже щодня отримують інформацію з регіонів, які знаходяться під контролем бойовиків, про те, що там зникають люди, за яких потім вимагають гроші.

Читайте такожВ СБУ готові обміняти на українських полонених 300-400 бойовиків“Точну цифру того, скільки цивільного населення утримується у бойовиків, точно сказати не можемо, але треба зробити все, щоб люди, які живуть на підконтрольній бойовикам території, були у максимальній безпеці. Ми піднімаємо ці питання і перед міжнародними спостережними місіями”, - наголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, питаннями звільнення полонених і заручників, а також пошуком зниклих безвісти в зоні АТО займається Міжвідомчий центр, створений при СБУ.