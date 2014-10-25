В Україні сьогодні "день тиші" перед виборами

В Україні в суботу, 25 жовтня, настав "день тиші" напередодні позачергових виборів до Верховної Ради.

Сьогодні заборонено проводити будь-яку агітацію в рамках парламентської виборчої кампанії.

Усі суб'єкти виборчого процесу повинні були припинити агітаційну кампанію в п'ятницю, 24 жовтня, опівночі.

Читайте такожЗвільнені від терористів території Донеччини готові до проведення виборівВідповідні служби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повинні були до 24.00 п'ятниці зняти всі агітаційні матеріали.

Будь-яка агітація вважається незаконною і тягне за собою наслідки для тих кандидатів, у чиїх інтересах вона проводиться.

Правовими підставами для заборони агітації є частина 2 статті 70 Закону "Про вибори народних депутатів України", яка каже, що передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування, а частина 5 статті 61 встановлює санкцію у вигляді попередження за порушення цієї норми.

Аналогічні норми містяться в законі України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (ч. 2 ст. 47).

Як повідомляв УНІАН, на 26 жовтня 2014 року призначені позачергові вибори до Верховної Ради України.