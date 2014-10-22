Більдт: 26 жовтня українці вирішують долю не тільки України, але і Росії, і Європи

Про це написав у своїй статті колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт. Його цитує "Новий Регіон".

Шведський політик нагадав: «Україна виявилася найгіршою з усіх пострадянських держав, де кумівство і корупція зірвали виробничий потенціал, в результаті чого країна лишалася далеко позаду інших посткомуністичних країн з перехідною економікою. Найбільш помітним є порівняння з Польщею: в незалежності від того, що обидві країни мали приблизно однаковий рівень ВВП на душу населення, сьогодні Польща більш ніж в тричі випереджає.

«Помаранчева революція 2004 року була провалом для більшості українців, - упевнений він. - Бажаного розриву з минулим не відбулося, оскільки політична боротьба серед нових лідерів країни заблокувала реалізацію будь-яких серйозних реформ».

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У той же час Більдт зазначає, що Україна почала вести переговори з Європейським Союзом про зону вільної торгівлі та угоду про асоціацію з 2007 року, і вони були завершені на початку 2012 року.

«Активніше, ніж раніше, Кремль почав наступ, щоб відвернути Україну від угоди з ЄС, яка була підтримана навіть при Януковичі і його Партії регіонів. Решта - відмова Януковича від угоди з ЄС, народне повстання, яке витіснило його у відповідь, два напади Росії і тисячі людей, убитих в східному Донбасі, - це історія», - підвів підсумок автор статті.

На думку Більдта, західні санкції проти Росії, безумовно, підкреслюють серйозність, з якою ЄС і США розглядають зусилля Путіна, спрямовані на підрив основних принципів європейської безпеки і міжнародного права.

«Але навіть ослаблена Росія все одно буде мати сильну владу в її безпосередній близькості. Зрештою, тільки сила і рішучість України може блокувати ревізіоністські амбіції Росії», - упевнений швед.

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На його думку, «вибори в неділю повинні призвести до уряду, який дійсно рішуче проведе радикальну реформу в країні». У цьому випадку Більдт прогнозує активну підтримку України міжнародним співтовариством, у тому числі шляхом фінансування, «і якщо цей порядок денний пройде успішно, ревізіоністська ставка Кремля буде заблокована, і може стати початком вкрай необхідної хвилі реформ у самій Росії».

«Але якщо реформа не вдасться, мало хто сумнівається, що Кремль буде продовжувати свою політику, поки не досягне своїх цілей в Києві. Путін не поспішає, але він чітко знає, чого він хоче», - попереджає він. - «Ревізіонізм може перетворитися в прямій реваншизм...».

«До цього часу може вже бути запізно, щоб зупинити сповзання до більш широкої конфронтації. Саме тому поява сильної і демократичної України після десятиліть невдач потрібна зараз. Вибори цієї неділі мають вирішальне значення для України, але вони також є ключем до заохочення трансформації Росії у члена демократичної європейської сім'ї», - сподівається Більдт.