МВФ поки не може назвати дату перегляду програми співпраці з Україною

У МВФ наголосили, що не коментуватимуть хід дискусій з владою України до завершення візиту технічної місії.

Технічна місія основного кредитора України Міжнародного валютного фонду, яка прибула до Києва 12 лютого, узгоджує з українською владою законопроект про створення антикорупційного суду, а час перегляду програми співпраці, необхідної для надання країні наступного кредитного траншу, ще не визначено.

Про це заявив глава департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

«Я можу підтвердити, що за запитом української влади невелика команда МВФ перебуває в Києві для обговорення деяких технічних аспектів реформ, узгоджених в рамках програми, включаючи законопроект про антикорупційний суд. Я можу також сказати, що завершення візиту планується завтра (16 лютого - УНІАН)», - сказав він.

При цьому представник МВФ наголосив, що не коментуватиме хід дискусій з владою України до завершення візиту технічної місії.

«Час візиту місії щодо наступного перегляду (програми співпраці - УНІАН) ще не визначено. Це буде четвертий перегляд програми з Україною. Я не коментуватиму дискусії (технічної місії з владою - УНІАН), оскільки вони завершуються завтра. У нас буде більше інформації, коли місія повернеться», - зазначив Райс.

Читайте такожЕксперти МВФ розпочали роботу в Києві (відео)Як повідомляв УНІАН, група експертів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду приступила до роботи в Києві для проведення технічних консультацій з українською владою з 12 по 16 лютого.

МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 млрд дол. Термін програми закінчується в березні 2019 року.

22 грудня 2017 року президент України Петро Порошенко вніс до парламенту проект закону про Вищий антикорупційний суд. Також глава держави зареєстрував у Верховній Раді проект закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищий антикорупційний суд". Обидва законопроекти визначено як невідкладні. Цивільні організації та міжнародні партнери України, включаючи Міжнародний валютний фонд, розкритикували законопроекти через їх невідповідність рекомендаціям Венеціанської комісії, зокрема - в питанні забезпечення незалежності відбору суддів.

26 січня президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і наголосив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

За інформацією МВФ, для отримання чергового траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілям співробітництва, прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність до імпортних паритетів, створити Антикорупційний суд і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більш як 2,5% ВВП.