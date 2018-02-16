Путін заявляв про готовність застосувати ядерну зброю у разі протидії операції із захоплення Криму - Турчинов

За словами Турчинова, те, що Москва не визнає та продовжує не визнавати агресію проти України є «типовою боягузливою позицією РФ».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, який з 23 лютого по 7 червня 2014 року виконував обов'язки президента України заявляє, що президент РФ Володимир Путін заявляв, що був готовий застосувати ядерну зброю, якби операція із захоплення Криму зазнала суттєвої протидії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов повідомив на допиті під час засідання Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

«Ті, хто втекли до РФ здали дуже багато таємної інформації… Але ми почали робити перші кроки по відновленню розвідки і її керівник (Служби зовнішньої розвідки – УНІАН) пан (Віктор) Гвоздь повідомив мене, що за даними, які він отримав від своїх джерел в РФ готується на 1 число (1 березня 2014 року – УНІАН) рішення парламенту (РФ) про введення військ в Україну. Він також сказав, що за його інформацією є звернення Януковича з цього приводу», - заявив він.

Читайте такожНа початку російської агресії очікувався наступ 200-тисячного війська РФ на Україну - Турчинов (відео)«Реальний текст звернення я побачив, я можу помилятися в датах, третього березня, коли представник Росії в ООН оголосив цей текст», - додав Турчинов.

Він заявив, що Росія не визнавала і не визнає того, що здійснює агресію проти України.

«Це типова боягузлива позиція РФ, яка не визнає агресію, а розповідає про якісь там визначення «кримського народу» тощо».

«Багато інформації зараз спливає і коли в черговий раз вони там святкували захоплення Криму Путін навіть сказав, що був готовий застосувати ядерну зброю, щоб завершити операцію в Криму якби йому хтось військовим шляхом почав заважати…тобто він був готовий використовувати ядерну зброю, коли б його операція зазнала якоїсь суттєвої протидії. Це є класична агресія, класична анексія», - додав Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня 2014 року на позачерговому засіданні Ради безпеки ООН представник РФ Віталій Чуркін заявив, що Янукович направив Путіну письмове прохання використати російські збройні сили «для захисту населення України».

"...звертаюся до президента Росії Володимира Володимировича Путіна з проханням використати збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності, захисту населення України. Віктор Янукович. 1 березня 2014 року", - процитував Чуркін лист Януковича.

"Дії Росії в Україні повністю адекватні і легітимні", - заявив Чуркін.

1 березня 2014 року Рада федерації РФ одноголосно дала згоду Путіну на використання російських збройних сил в Україні "з метою нормалізації суспільно-політичної ситуації в цій країні".

Пізніше це рішення було скасовано, але російська агресія не припинилася.