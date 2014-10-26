Аваков повідомив про затримання голови ОВК №217
21:12, 26 жовтня 2014Політика
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що голова ОВК №217 найближчим часом має бути затриманий міліцією.
Аваков заявив, що голову ОВК №217 затримує міліція / Фото УНІАН
Про це він повідомив журналістам у неділю, пише Українська правда.
"Зараз іде затримання голови ОВК", - заявив Аваков.
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Крім того, за його словами, його радник Зорян Шкіряк намагається видворити з окружкому близько 150 "тітушок", які "за винагороду намагалися втрутитися у виборчий процес".
"Однак їм усім дуже не поталанило, бо вони не оцінили ступеню нашої рішучості. Як не оцінив його і один із кандидатів, який, імовірно, собі це дозволяє. Я думаю, що це завершиться багатьма затриманнями", - припустив міністр.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві у 217 окрузі агресивний чоловік з автоматом шукає "своїх людей".
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