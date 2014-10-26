У Києві у 217 окрузі агресивний чоловік з автоматом шукає "своїх людей" - КВУ
20:58, 26 жовтня 2014Політика
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У 217 окрузі Києва відбуваються сутички, чоловік погрожує автоматом.
Затриманих обвинувачують у підкупі виборців / Фото УНІАН
Про це повідомляє Комітет виборців України на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
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"На 217 окрузі (дільниця №800514) працівники міліції спільно з представниками батальйону «Азов» затримали машину з людьми, які займались підкупом виборців. Зловмисники (4 осіб) виявились представниками охоронної організації «Лівий Берег», у них була знайдена незаконна зброя", - заявили в КВУ.
Після затримання до виборчої дільниці приїхав чоловік з автоматом. Він демонстративно перезарядив зброю і вимагає показати затриманих.
Раніше в КВУ заявляли, що день виборів у Києві відзначився відносним спокоєм на виборчих дільницях.
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