У Меркель розкритикували заяву Габріеля щодо пом'якшення санкцій проти Росії

Представники Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який очолює канцлерка Анґела Меркель, незадоволені заявами німецького міністра закордонних справ щодо поетапного скасування санкцій проти РФ.

Християнські демократи вважають, що пропозиція міністра закордонних справ ФРН Зіґмара Ґабріеля (Sigmar Gabriel) суперечать духу нової урядової угоди щодо формування великої коаліції в Німеччині.

З такою критикою, зокрема, виступили глава комітету Бундестагу із закордонних справ Норберт Реттген (Norbert Röttgen) та заступник голови фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадепул (Johann Wadephul), пише DW.

"Така заява суперечить результатам коаліційних переговорів", - сказав Вадепул.

"Чинний міністр закордонних справ не може мати різні посадову позицію та власну думку", - додав він.

Його колега по партії Реттген також заявив, що поки російський уряд не реалізує Мінську угоду, пом'якшення санкцій є абсолютно неправильним сигналом.

Читайте такожВ ЄС розпочали роботу з перегляду санкцій для Януковича та його соратниківНатомість серед свої однопартійців по Соціал-демократичної партії Німеччини Ґабріелю вдалося знайти підтримку. Речник з питань зовнішньої політики СДПН в Бундестазі Нільс Аннен (Niels Annen) висловився на знак підтримки ідеї поетапного скасування санкції проти Росії. Соціал-демократ заявив, що процес розв'язання конфлікту на Сході України має отримати новий поштовх.

Як відомо, під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки очільник німецького зовнішньополітичного відомства Зіґмар Ґабріель запропонував послаблювати антиросійські санкції у разі досягнення домовленості про розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

Перед панельним виступом на конференції Ґабріель провів зустріч зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, на якій також наголосив на ідеї поступового зняття санкцій з Росії. "Я знаю, що офіційна позиція є іншою, - прокоментував Ґабріель. - Проте ця ідея (пом'якшення санкцій - Ред.) могла б стати однією з реалістичних можливостей", - пояснив Ґабріель своє бачення досягнення компромісу щодо припинення збройного протистояння на Донбасі.