Глава МЗС Німеччини назвав умову можливого послаблення санкцій проти РФ

При цьому Габріель нагадав про існування великих розбіжностей між Росією та іншими країнами щодо діяльності майбутньої миротворчої місії ООН на сході України.

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель вважає, що санкції проти Росії можуть бути пом’якшені у разі досягнення домовленості про введення на Донбас миротворчої місії ООН.

Про це міністр заявив сьогодні на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки, повідомляє Reuters.

За його словами, нереалістичною є повна реалізація Мінських угод без пом'якшення санкцій проти Росії.

Габріель також нагадав про існування великих розбіжностей між Росією та іншими країнами щодо діяльності майбутньої миротворчої місії ООН на сході України.

Читайте такожНімеччина готова до відправки своїх миротворців на ДонбасДовідка УНІАН. 5 вересня 2017 року президент РФ Володимир Путін заявив, що РФ згодна на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Він підкреслив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі. Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

20 вересня під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН Порошенко заявив, що гібридні «миротворчі пропозиції» від Москви - це її бажання легалізувати своїх «маріонеток» на Донбасі і заморозити конфлікт назавжди. Він підкреслив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон.

США в пропозиціях щодо миротворчої місії ООН на Донбасі наполягають на відсутності в її складі росіян і доступі миротворців до українсько-російському кордоні.

9 січня 2018 року постійний представник України при ООН Володимир Єльченко висловив думку, що через позицію РФ зрушень найближчим часом у питанні введення миротворчих сил ООН на схід України не буде.

16 лютого глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не погодиться на розгортання повноцінної миротворчій місії та адміністрації ООН на Донбасі. За його словами, пропонують ввести на Донбас до 40 тис. озброєних миротворців, створити там додатково у складі 5 тис. осіб тимчасову адміністрацію ООН і вирішувати всі питання проведення виборів. Лавров наголосив, що РФ виступає проти такої ініціативи.