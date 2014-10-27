Голова Запорізької ОДА Баранов подав у відставку (документ)
14:57, 27 жовтня 2014Політика
0 0
Голова Запорізької обласної державної адміністрації (ОДА) Валерій Баранов подав у відставку.
Баранов вирішив піти у відставку / фото zoda.gov.ua
Про це Валерій Баранов написав на своїй сторінці в соцмережі. "Прошу звільнити мене від займаної посади голови Запорізької обласної державної адміністрації за власним бажанням", - написав він.
Валерій Баранов балотувався до Верховної Ради по округу №74 як самовисуванець. В даний час Центральна виборча комісія опублікувала результати підрахунку 71,62% протоколів. Лідирує Петро Сабашук ("Блок Петра Порошенко"), маючи 27,86%, у Валерія Баранова - 23,59%.
Як повідомляв УНІАН, Валерія Баранова було призначено головою Запорізької ОДА 3 березня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter