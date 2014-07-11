Порошенку радять суттєво допрацювати конституційний законопроект

Про це повідомили УНІАН у Центрі політико-правових реформ. Зокрема, центр оприлюднив висновок групи науковців та громадських експертів щодо законопроекту про внесення змін до Конституції України, поданого до парламенту президентом, сказано у повідомленні.

Правники відзначають як позитивні, так і негативні аспекти законопроекту, однак загальний висновок полягає у необхідності його істотного концептуального та техніко-юридичного доопрацювання.

Експерти вважають, що підготовка законопроекту не відповідає критеріям прозорості, публічності, правничої грамотності.

«Досвід сталих демократій свідчить, що тексти конституції чи поправок до неї мають готувати визнані та незаангажовані фахівці-конституціоналісти. Це є запорукою підготовки виваженого та грамотного проекту, а також однією із ключових передумов для суспільної довіри і підтримки конституційної реформи», - сказано у висновку.

Експерти також радять президентові залучати до проведення конституційної реформи громадянське суспільство.

У висновку зазначено, що запропоновані законопроектом зміни є достатніми для створення конституційної основи для децентралізації владних повноважень. Водночас фахівці зазначають, що у положеннях, спрямованих на децентралізацію, допущено цілий ряд недоліків, які можуть призвести до істотних проблем у функціонуванні публічної влади в Україні. Найбільше застережень викликає повне скасування місцевих державних адміністрацій та запровадження інституту представників президента, у призначенні яких не бере участі Кабінет міністрів.

Крім того, на думку експертів, врегулювання у розділі законопроекту про місцеве самоврядування питання статусу мов поставить під сумнів легітимність конституційної реформи. Як стверджують експерти, це буде порушенням порядку внесення змін до Конституції, адже питання мови може врегульовуватися виключно у Першому розділі Конституції, для якого встановлений особливий порядок внесення змін.

Фахівці проаналізували не лише те, що є в законопроекті, а й те, чому там немає відповідей щодо ряду актуальних проблем. Для прикладу, немає пропозиції змін, необхідних для запровадження обов’язкової юрисдикції Міжнародного кримінального суду (Гаазького трибуналу), не вирішена проблема обмеження депутатської недоторканності та деякі інші питання.

З повним текстом висновку можна ознайомитися на сайті Центру політико-правових реформ pravo.org.ua

У повідомленні нагадується, що президент подав до Верховної Ради законопроект про внесення змін до Конституції 26 червня. 3 липня Верховна Рада включила його до порядку денного.

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«Хто готував текст законопроекту – невідомо. Відомо лише, що ніхто із визнаних конституціоналістів не залучався до роботи над ним. Громадське обговорення законопроекту також не проводилося», - зауважили у центрі.

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У підготовці висновку взяли участь голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко, надзвичайний і повноважний посол України, представник України в Раді ООН з прав людини у 2006-2010 роках, доктор юридичних наук Володимир Василенко, член Міжнародної асоціації конституційного права, екс-міністр юстиції України, доктор юридичних наук Сергій Головатий та інші фахівці.

Як повідомляв УНІАН, Венеціанська комісія до 18 липня обіцяла дати свої висновки щодо президентського законопроекту змін до Конституції. Про це заявили в Адміністрації Президента.