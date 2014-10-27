В ГПУ хочуть зняти недоторканність з депутатів, що голосували за "диктаторські закони"

Про це радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів в ефірі Громадського ТВ .

«Генеральна прокуратура на підставі розслідування дій політиків 16 січня, якщо там є склад злочину, а я вважаю, що він там є, може звернутися до Верховної ради з проханням зняти з депутатів, які голосували руками, недоторканість, порушуючи або перевищуючи службові зобов’язання», – зазначив він.

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На переконання Геращенка, демократичні сили у новому парламенті матимуть достатню кількість голосів, щоб проголосувати за відповідне рішення.

«Сам факт обрання цих осіб, Бойка, Льовочкіна, решти, не є для них індульгенцією», – наголосив політик.

Геращенко зазначив, що з радістю проголосує за таке рішення, оскільки йтиметься не про політичне переслідування, а про відповідальність депутатів за кримінальний злочин, який вони скоїли.

Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що у нову Раду потраплять близько 70 депутатів, що голосували в січні за "диктаторські закони".