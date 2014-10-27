У нову Раду потраплять близько 70 депутатів, що голосували в січні за "диктаторські закони"

За попередніми підрахунками, за партійними списками до парламенту потраплять лише 15 таких кандидатів від Опозиційного блоку, решта проходять по мажоритарних округах, повідомляє журналіст Віталій Уманець на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Серед Опозицыйного блоку за "диктаторські закони" голосували: Бахтеєва Тетяна Дмитрівна, Білий Олексій Петрович, Волков Олександр Михайлович, Воропаєв Юрій Миколайович, Горіна Ірина Анатоліївна, Долженков Олександр Валерійович, Коваль Олександр Іванович, Корж Павло Петрович, Льовочкіна Юлія Володимирівна, Мирний Іван Миколайович, Мірошниченко Юрій Романович, Нечаєв Олександр Ігорович, Новинський Вадим Владиславович, Шатворян Вілен Григорович, Шуфрич Нестор Іванович.

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Водночас, за результатами голосування, в Раду не пройшли 26 осіб, які йшли за списками Комуністичної партії України і "Сильної України".

Раніше УНІАН писав, що в Раду проходять понад 60 мажоритарників від Блоку Петра Порошенка.