Порошенка запросили відвідати Польщу

Про це йшлося під час телефонної розмови двох президентів, повідомляє прес-служба Порошенка.

У ході розмови президент Польщі висловив щирі вітання українському колезі та народу України із проведенням вільних і відкритих виборів, які, незважаючи на надскладні умови, підтвердили відданість України демократичним стандартам. Коморовський також наголосив, що результати цих виборів відкривають перед Україною перспективу глибоких реформ, які Польща готова всіляко підтримувати.

Порошенко подякував Коморовському за високу оцінку виборів: «Я радий, що висновки міжнародної спільноти підтвердили демократичний вибір українського народу». Президент України також висловив переконання, що нова парламентська більшість забезпечить реформи та європейську інтеграцію України.

Коморовський запросив Порошенка відвідати Польщу ще до кінця цього року. Порошенко подякував за запрошення і висловив сподівання, що парламент Республіки Польща незабаром ратифікує Угоду про Асоціацію між Україною та ЄС.

Читайте такожПрезидент Словаччини запросив Порошенка на зустріч "Вишеградської четвірки"Порошенко також запросив польського колегу здійснити державний візит до України. У цьому контексті співрозмовники погодили проведення Консультаційного комітету на рівні заступників глав адміністрацій, мета якого активізація двосторонніх відносин на найвищому рівні.