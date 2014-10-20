Коморовський: РФ має повернути Україні Крим для скасування санкцій

Про це президент Польщі Броніслав Коморовський заявив в опублікованому сьогодні інтерв'ю видання Rzeczpospolita, відповідаючи на питання, чи вважає він відмову росіян від Криму необхідною умовою для скасування санкцій. "Так це сформулював весь Західний світ", - сказав він.

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Президент Польщі зазначив, що "введені відносно росіян санкції мають обмежений, але позитивний ефект".

"Політика санкцій посилила українців. Не вдалося Росії, як вона задумувала, захопити всю східну Україну. Вдалося лише деякі території на Донбасі, але Харків, Одесу і багато інших міст - ні", - сказав він.

Броніслав Коморовський також назвав важливим збереження спільної позиції держав Європейського союзу у питанні конфлікту між Україною і Росією.