Свободівець Іллєнко проходить в Раду
В одномандатному окрузі № 215 в Києві на виборах до Верховної Ради перемагає кандидат у народні депутати від ВО «Свобода» Андрій Іллєнко.
За нього проголосували 39,55 % виборців. Такі дані оприлюднила ЦВК за результатами опрацювання 100% протоколів дільничних виборчих комісій.
Найближчий суперник Іллєнка - самовисуванець Віктор Кондратенко, який набрав 16,04 % голосів виборців.
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Раніше попередньо стало відомо, що в Раду проходить чинний міністр інфраструктури Максим Бурбак. За даними ЦВК, Бурбак набирає майже 25% голосів виборців (оброблено 90% протоколів). Найближчого конкурента міністр випереджає на 4 тисячі голосів.
Тим часом, до Центральної виборчої комісії почали надходити перші протоколи окружних виборчих комісій з мокрими печатками. Першими стали представники окружної виборчої комісії виборчого округу № 146 міста Кременчук Полтавської області.