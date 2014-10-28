Свободівець Іллєнко проходить в Раду

За нього проголосували 39,55 % виборців. Такі дані оприлюднила ЦВК за результатами опрацювання 100% протоколів дільничних виборчих комісій.

Найближчий суперник Іллєнка - самовисуванець Віктор Кондратенко, який набрав 16,04 % голосів виборців.

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Раніше попередньо стало відомо, що в Раду проходить чинний міністр інфраструктури Максим Бурбак. За даними ЦВК, Бурбак набирає майже 25% голосів виборців (оброблено 90% протоколів). Найближчого конкурента міністр випереджає на 4 тисячі голосів.

Тим часом, до Центральної виборчої комісії почали надходити перші протоколи окружних виборчих комісій з мокрими печатками. Першими стали представники окружної виборчої комісії виборчого округу № 146 міста Кременчук Полтавської області.