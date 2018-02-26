Президент Польщі звинуватив українців в геноциді поляків

Разом із тим він наголосив, що поляки прагнуть хороших відносин із українцями, але майбутнє треба "будувати на основі істини, а не брехні чи запереченнях".

Президент Польщі Анджей Дуда звинуватив українців у геноциді поляків у селі Гута Пеняцька в 1944 році.

Відповідне звернення польського лідера зачитав держсекретар його канцелярії Адам Квятковський під час відзначення 74 роковин злочинів у селі Гута Пеняцька в 1944 році, передає gazeta.ua з посиланням на Niezalezna.pl.

"Злочин геноциду, який вчиняли тут українські солдати та поліцейські на службі гітлерівського Третього Рейху, а також українські націоналісти, призвів до знищення близько тисячі людей – польських жителів Гути Пеняцької, євреїв і біженців з інших міст Волині та Поділля, яких вони переховували", - йдеться в листі.

Читайте такожРозенко прокоментував існування питань про Бандеру для отримання українцями "карти поляка"Дуда закликав поляків "не забувати про злочини у Гуті Пеняцької". Разом із тим він наголосив, що поляки прагнуть хороших відносин із українцями, але майбутнє треба "будувати на основі істини, а не брехні чи запереченнях".

"Наші країни потребують одна одну, щоб бути сильними та безпечними. Тому нам також потрібна пам'ять і правда про те, що сталося тут 28 лютого 1944 року. Щоб нічого подібного не відбувалося знову, і щоб наші взаємини грунтувались на міцному фундаменті та взаємній довірі", – додав він.

Зазначимо, що президент Польщі в 1995-2005 роках Олександр Квасневський вважає, що скандал між Польщею та Україною нікому не потрібний. Він визнав, що польський уряд дуже серйозно займається політизацією історії. І закликав робити все, щоб історія була відома і ніхто більше не припускався трагічних помилок у майбутньому.