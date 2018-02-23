Польська делегація приїде на Львівщину вшанувати пам'ять "жертв УПА"

Члени делегації заявили, що візит не має політичного підґрунтя.

Представники президента Польщі та польського уряду цієї неділі, 25 лютого, поїдуть на відзначення 74-х роковин вбивства польського населення в Гуті Пеняцькій членами 14-ї дивізії СС «Галичина» та представниками УПА.

Читайте такожУ польському МЗС заявили, що війна на Донбасі загрожує безпеці ПольщіДо України поїдуть віце-міністр закордонних справ Ян Дзєдзічак, президентський міністр Адам Квятковський та віце-голова Інституту національної пам’яті Кшиштоф Шваґжик, передає Польське Радіо. Їх запросила римо-католицька парафія в Бродах.

Своєю чергою, члени делегації заявили, що візит не має політичного підґрунтя. "Ми їдемо туди на релігійні заходи», – сказав один з міністрів. Він додав, що нинішня криза в польсько-українських взаєминах не може бути приводом того, що польська влада відмовиться від вшанування пам’яті убитих в Україні поляків.

Нагадаємо, меморіал у Гуті Пеняцькій установили 12 років тому на згадку про вбитих поляків у часи Другої світової війни. На початку січня 2017 року невідомі підірвали цей меморіал та розмалювали його нацистською символікою. Його відновили протягом місяця коштом місцевої громади. Через два місяці після цього інциденту невідомі розмалювали образливими надписами та нацистською свастикою меморіал розстріляним у роки Другої світової війни полякам у колишньому селі Гутя Пеняцька.