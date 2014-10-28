У 50-му окрузі на Донеччині зафіксована аномальна явка виборців - ОПОРА

Про це повідомляють спостерігачі Донецької облорганізації «Комітет виборців України» та Громадянської мережі ОПОРА, поінформували УНІАН у прес-службі ОПОРИ.

За словами спостерігачів, надзвичайно висока явка спостерігається на кількох ДВК в місті Димитрів. Наприклад, на дільниці №140753 явка виборців склала рекордні 90%. При цьому на дільниці №140752, яка знаходиться за тією ж самою адресою, явка склала 75,67%, що теж є дуже високим показником, йдеться в повідомленні.

Загальна явка виборців у Димитрові склала - 75,7%. Разом з тим, явка у інших містах округу вдвічі нижча. Зокрема, в Добропіллі - 38,3%, в Білецьке - 39%, в Білозерське - 35,62%.

Як зазначають спостерігачі, на дільницях, на яких зафіксована аномальна явка, перемагає кандидат в народні депутати Євгеній Гєллєр. В штабі кандидата Леоніда Байсарова заявили, що будуть оскаржувати результати голосування в окрузі.

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Як раніше повідомляли спостерігачі ДОО КВУ та ОПОРИ, у Димитрові був зафіксований факт вкидання бюлетенів. За словами очевидців, до дільниці №140754 під час підрахунку голосів приїхала група військових. Вони вивели з приміщення ДВК усіх спостерігачів, журналістів, а також членів комісії, мотивуючи це тим, що дільниця замінована. Після того, як військові залишили дільницю, спостерігачі зафіксували, що у скриньках для голосування стало набагато більше виборчих бюлетенів.

Також окружна виборча комісія №50 26 жовтня перед початком безперервного засідання прийняла рішення про виведення з приміщення ОВК всіх спостерігачів. Будівля комісії була оточена військовими.