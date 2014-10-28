ЄС не бачить підстав міняти санкції щодо Росії

Таких висновків дійшли посли країн-членів ЄС на засіданні Комітету постійних представників, яке відбулося у вівторок в Брюсселі, повідомив власному кореспонденту УНІАН європейський дипломат.

Читайте такожУ ЄС розповіли, коли можуть бути пом'якшені санкції проти Росії"Сьогоднішня дискусія відбувалася у продовження дискусії міністрів закордонних справ та лідерів країн ЄС щодо санкцій. На основі оцінки, зробленій під час тих обговорень, постійні представники погодилися, що в даний час підстав для зміни обмежувальних заходів ЄС проти Росії немає", - повідомив він.

За словами дипломата, ЄС буде продовжувати стежити за ситуацією в Східній Україні, зокрема, в плані реалізації Мінських угод.

Нагадаємо, на думку експертів, в умовах санкцій російська економіка зможе нормально працювати до середини-кінця наступного року.