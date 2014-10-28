Порошенко хоче погоджувати всі проекти коаліції - ЗМІ

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела.

Згідно з проектом, опозиції пропонується передати посади голів комітетів з питань регламенту, з питань свободи слова, комітету з питань культури і духовності, комітету з питань сім'ї молоді та спорту, а також контрольної комісії з питань приватизації.

Крім того, в проекті коаліційної угоди забороняється квотування посад заступників міністрів.

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Також пропонується запровадити посаду державного секретаря уряду замість посади міністра Кабінету міністрів.

Також пропонується, щоб усі рішення уряду проходили "контрасигнацію" (погодження) з профільним міністром.

Також за коаліційною угодою законопроекти "на виконання програми коаліції" можуть вноситись до парламенту урядом, президентом або депутатами за умови погодження з Виконавчим комітетом реформ.

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Окрім того, за інформаціїю джерела, у "Народному фронті" незгодні з деякими підходами "Блоку Петра Порошенко" до управління країною. У середу, 29 жовтня, в першій половині дня представники партії мають вийти зі своєю позицією щодо формування майбутньої коаліції.

Співрозмовник також сказав, що переговори про створення коаліції відбуваються з труднощами.

Як відомо, виконавчий комітет реформ є допоміжним органом при президентові, його очолює заступник голови Адміністрації президента. Наразі виконавчий комітет реформ очолює Дмитро Шимків.