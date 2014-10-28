Порошенко хоче погоджувати всі проекти коаліції - ЗМІ
Проект коаліційної угоди, запропонований президентом, передбачає передачу опозиції посади віце-спікера, голів кількох комітетів та регулює питання, які саме законопроекти мають вноситись на розгляд Верховної Ради.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела.
Згідно з проектом, опозиції пропонується передати посади голів комітетів з питань регламенту, з питань свободи слова, комітету з питань культури і духовності, комітету з питань сім'ї молоді та спорту, а також контрольної комісії з питань приватизації.
Крім того, в проекті коаліційної угоди забороняється квотування посад заступників міністрів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖБаррозу сподівається на створення проєвропейської коаліції в Раді
Також пропонується запровадити посаду державного секретаря уряду замість посади міністра Кабінету міністрів.
Також пропонується, щоб усі рішення уряду проходили "контрасигнацію" (погодження) з профільним міністром.
Також за коаліційною угодою законопроекти "на виконання програми коаліції" можуть вноситись до парламенту урядом, президентом або депутатами за умови погодження з Виконавчим комітетом реформ.
Читайте такожУ "Народному фронті" заявляють про готовність стати центром нової коаліції
Окрім того, за інформаціїю джерела, у "Народному фронті" незгодні з деякими підходами "Блоку Петра Порошенко" до управління країною. У середу, 29 жовтня, в першій половині дня представники партії мають вийти зі своєю позицією щодо формування майбутньої коаліції.
Співрозмовник також сказав, що переговори про створення коаліції відбуваються з труднощами.
Як відомо, виконавчий комітет реформ є допоміжним органом при президентові, його очолює заступник голови Адміністрації президента. Наразі виконавчий комітет реформ очолює Дмитро Шимків.