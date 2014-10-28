Садовий заявляє, що "Самопоміч" поки що не вступала у переговори про коаліцію

Міський голова Львова, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявляє, що "Самопоміч" наразі не вступала у переговори щодо створення нової парламентської коаліції, але підтвердив факт зустрічі з президентом Петром Порошенко і телефонних розмов з прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком на цю тему.

""Самопоміч" не вступала наразі в жодні формальні переговори щодо коаліції. При цьому ми усвідомлюємо, що українці дали мандат довіри ряду проукраїнських та проєвропейських партій, які мають спільно шукати точки дотику для вирішення нагальних питань держави!”, - написав Садовий на своїй сторінці у Facebook.

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Він також зазначив, що партія "Самопоміч" обговорюватиме можливі союзи в парламенті „виключно на основі завдань, які мають стояти перед майбутнім урядом, а не квот”.

„Нас не цікавлять квоти! Нас цікавить можливість створити уряд професіоналів, які будуть думати не про рейтинги (власні і партійні) а про завдання, для яких їх найняли”, - наголошує Садовий.

Він також зазначає, що після виборів йому телефонував прем’єр-міністр Арсеній Яценюк. Згодом Садовий мав зустріч з президентом України Петром Порошенко на його запрошення.

„На питання щодо можливого входження «Самопомочі» в коаліцію я повідомив, що таке рішення буде прийматись спільно майбутньою фракцією та керівництвом партії на основі вище описаних принципів”, - заявив Садовий.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня відбулися вибори до Верховної Ради України.

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Станом на ранок 28 жовтня у Центральній виборчій комісії опрацьовано 85,02% електронних протоколів дільничних виборчих комісій, згідно з якими “Народний фронт” набирає 22,03%, “Блок Петра Порошенка” - 21,68%, об'єднання “Самопоміч” - 10,93%, “Опозиційний блок” - 9,47%, Радикальна партія Олега Ляшка - 7,47%, “Батьківщина” - 5,7%. “Свобода” наразі не долає 5-відсотковий бар'єр. У неї 4,68%.

Нагадаємо, 27 жовтня лідер партії “Блок Петра Порошенка” Юрій Луценко заявив, що на переговори щодо коаліції запрошено, крім "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту", також "Свободу", "Самопоміч" та "Батьківщину".