Суд заарештував силовика, якого підозрюють у знущаннях над Гаврилюком

Взято під варту військовослужбовця, підозрюваного у знущанні над активістом Майдану Михайлом Гаврилюком на вулиці Грушевського у січні поточного року.

Як повідомляє Відділ взаємодії із засобами масової інформації прес-служби Генеральної прокуратури України, про це повідомили у Головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України.

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Згідно з повідомленням, сьогодні Печерський районний суд Києва обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою правоохоронцю, який підозрюється у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством, болісними та іншими діями, що ображають особисту гідність потерпілого активіста Майдану Гаврилюка діями.

Напередодні військовослужбовця було затримано в Києві та вручено повідомлення про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Головного управління МВС України в Києві.

У ГПУ нагадали, 23 січня 2014 року засоби масової інформації оприлюднили відео про знущання правоохоронців над активістом Майдану Гаврилюком на вул. Грушевського.

27 січня було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень), внесено до ЄРДР. На даний час досудове розслідування триває.

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Як повідомляв УНІАН, у січні в інтернеті з'явилося відео з голим побитим чоловіком, з якого силовики на вулиці Грушевського глузували та змушували фотографуватися на морозі. Наприкінці відео хлопець сідає в автозак, а хтось з правоохоронців дає йому стусана.

Тоді ж МВС України принесло вибачення за неприпустимі дії людей у міліцейській формі, які фігурують у відео. Повідомлялося, що «за цим фактом вже призначено службову перевірку. Вказаний матеріал вивчається, щоб встановити місце та час зйомки, осіб, які зображені на відео, а також умови, за яких було зняте це відео».