Путін заперечує початок нової холодної війни

На питання, чи не є заявлене ним нове озброєння лише комп'ютерною графікою, президент Росії запевнив, що воно вже успішно пройшло випробування.

Президент Росії Володимир Путін назвав думки аналітиків про початок "нової холодної війни" пропагандою.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу NBC.

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"На мою думку, ті, хто кажуть, що почалася нова холодна війна, не аналітики, вони займаються пропагандою", – заявив Путін.

На думку Путіна, гонка озброєнь почалася ще в 2002 році, коли США вийшли з договору по ПРО.

Крім того, у відповідь на запитання ведучої, чи не є заявленне ним нове озброєння лише комп'ютерною графікою, президент Росії запевнив, що воно вже успішно пройшов випробування.

"Воно все випробування пройшло вдало. Це озброєння знаходиться на різних етапах готовності. Одне ще вимагає доопрацювання, інше вже доступне військам і готове до застосування" – сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, Путін заявив про випробування в Росії нової ракети з ядерним двигуном. "Ні в кого іншого такої зброї поки немає", - зазначив він.