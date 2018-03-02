Клімкін перед візитом до Польщі озвучив рецепт примирення

Міністр висловив жаль з приводу того, що Україна і Польща більше не живуть за заповітом Івана Павла ІІ: "Пробачаємо й просимо пробачення!".

Міністр закордонних справ Павло Клімкін запропонував рецепт примирення із Польщею напередодні свого візиту до сусідньої держави.

Про це міністр написав у статті для видання "Збруч".

Міністр зауважив, що відповідь на вихід з кризи, спричиненої розбіжностями в історичних питаннях, вже давно вироблена і на ній побудоване мирне співжиття націй у Європейському Союзі.

"Тут найкращим зразком є колишні одвічні вороги, а нині найближчі друзі й партнери Німеччина і Франція. Їхні політики залишили гострі проблеми минулого науковцям, а самі ретельно стежать, щоб це минуле не затьмарило сьогодення й завтрашній день", - зауважив глава МЗС.

Читайте такожПорошенко закликав Польщу утриматись від кроків, які загрожують діалогу з історичних питань"Взаємна повага, толерантність, спільний осуд злочинів й вшанування невинних жертв, зрештою прагматизм і елементарний здоровий глузд – ось перевірений європейський рецепт подолання нинішньої кризи в українсько-польських відносинах", - додав Клімкін.

Міністр висловив жаль з приводу того, що Україна і Польща більше не живуть за заповітом Івана Павла ІІ: "Пробачаємо й просимо пробачення!".

"Ми просто не маємо права нехтувати заповітом Івана Павла ІІ й безглуздо втрачати все, чого досягли неймовірними зусиллями наші політики й дипломати, наші інтелектуальні еліти, мільйони звичайних українців та поляків", - зауважив міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін 3 березня здійснить робочий візит до Польщі для участі у поминальних заходах, присвячених роковинам розстрілів українців підрозділами польського підпілля у селі Павлокома в березні 1945 року.