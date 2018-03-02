"З Путіним за 4 роки зустрічався лічені рази": Янукович поскаржився, що у Путіна немає на нього часу

За його словами, він більше спілкується з "апаратом Путіна", оскільки сам Путін - "людина зайнята".

Екс-президент Віктор Янукович, який втік до Росії, розповів про свої зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це він заявив на прес-конференції в Москві 1 березня. За його словами, він більше спілкується з "апаратом Путіна".

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"З Путіним за 4 роки зустрічався лічені рази. Я більше контактую з його апаратом. У мене з ним ситуація непроста. Людина він дуже зайнята. Якщо ми вийдемо на якісь точки дотику з мирного врегулювання ситуації та організації переговорів з Донбасу, зустріч відбудеться", - заявив Янукович.

Раніше колишній президент України Віктор Янукович дав зрозуміти, що живе в Росії за рахунок коштів своєї сім'ї.