Місцеві вибори потрібно проводити навесні 2015 року – Садовий

Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Проїхавши Україну, ми побачили пограбовану країну. У дуже багатьох містах є катастрофічна проблема з владою. У деяких влада взагалі відсутня. Є вплив криміналітету. Тому не треба чекати у 2015 році виборів на осінь. Можна не дожити. Треба проводити вибори навесні», – зазначив Садовий.

При цьому, він зауважив, що необхідно мінімум у тричі зменшити кількість депутатів місцевих рад. Такий законопроект буде запропонований від «Самопомочі» у Верховній Раді.

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Водночас Садовий виступає за надання більших повноважень органам місцевого самоврядування. На думку політика, відповідні зміни щодо децентралізації влади має ухвалити парламент.

Наразі ЦВК опрацювала понад 99 % електронних протоколів. «Самопоміч» набирає 10,99 % голосів, демонструючи третій результат.