Саакашвілі в Нідерландах їздить на Bentley (фото)

Видворений з України екс-глава Одеської ОДА перебуває в Нідерландах.

Видвореного з України екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі помітили в Нідерландах на Bentley.

Читайте такожСаакашвілі планує повернутися в Україну "набагато раніше, ніж через три роки"Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Василь Крутчак. Він показав фото, на яких видно, як Саакашвілі сідає в елітне авто.

"Спробував Міша голландські трамваї і зрозумів, що Bentley все ж комфортніше", - йдеться у його підпису до фотографії.

Раніше лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі похвалився отриманим в Амстердамі посвідченням особи, сфотографувавшись у трамваї.