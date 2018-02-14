Саакашвілі у Нідерландах отримав документ, який дозволяє йому проживати і працювати в ЄС (фото)

Це відбулося у Нідерландах, куди він прибув відвідати свою сім'ю.

Лідеру партії "Рух нових сил" Міхеїлу Саакашвілі надали посвідчення особи, яке дозволяє йому проживати і працювати у країнах-членах Євросоюзу.

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні в Амстердамі, вперше за останній час, у мене з'явився документ, що засвідчує мою особу. Відразу по прибуттю у Нідерланди мені вручили посвідчення особи, що дає право на проживання і роботу в Євросоюзі, вся процедура зайняла всього кілька хвилин. Але я як ніколи рішуче налаштований повернути своє українське громадянство", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі був затриманий 12 лютого правоохоронцями у Києві в ресторані «Сулугуні», після цього, за словами його соратників, був вивезений у невідомому напрямку.

Пізніше у Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі повернуто до Польщі, звідки він прибув з порушення українського законодавства.

За словами речника ДПСУ Олега Слободяна, під час затримання політика на правоохоронців «накинулися невідомі із оточення Саакашвілі, і прикордонники змушені були захищатися та застосувати силову підтримку».

Згодом на офіційному сайті Прикордонної служби Польщі з’явилося повідомлення про те, що Саакашвілі вже перебуває на території цієї країни.

13 лютого під час прес-конференції у столиці Польщі Варшаві Саакашвілі заявив, що у найближчі дні планує побачитися із сім'єю в Нідерландах, а потім займатися політичною діяльністю в Європі.